الشارقة يقتنص «النصر» ويقبض على صدارة دوري أقوياء اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

اقتنص فريق الشارقة لكرة اليد انتصاراً مهما بفوزه 27-20 أمام مضيفه النصر، أول من أمس، في افتتاح الجولة السابعة من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، وضمن الانفراد بصدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة، وبسجل خالٍ من الهزائم، قبل دخول البطولة في مرحلة التوقف الإجباري لـ 44 يوماً، جراء إتاحة الفرصة للمحترفين الأجانب للالتحاق بمنتخبات بلادهم، والمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها مصر، من 17 وحتى 31 يناير المقبل.

كما شهدت الجولة تخلي العين عن الصدارة عقب خروجه متعادلاً مع ضيفه شباب الأهلي 23-23، فيما واصل مليحة سلسلة عروضه القوية بفوزه على مضيفه الوصل 35-31، ونجاح الوحدة في العودة من صالة بني ياس بانتصار صعب جاء بنتيجة 21-19.

وبنتائج الجولة، انفرد الشارقة بصدارة الترتيب العام برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن العين الذي تراجع إلى مركز الوصيف.

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