5 أسئلة.. ناصر عبدالهادي: هدف اتحاد كلباء التأهل إلى أبطال آسيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يتطلع لاعب اتحاد كلباء، ناصر عبدالهادي، إلى العودة مجدداً إلى صفوف المنتخب الوطني الذي مثله عندما كان المدرب الإيطالي زاكيروني مديراً فنياً للأبيض، ويرفع مع زملائه شعار أن يكون الموسم الحالي استثنائياً لـ«النمور»، ويأمل حصول فريقه على مركز متقدم، والظفر بإحدى البطاقات المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة.

ويقدم اللاعب في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي مستوى متميزاً في مركزي الوسط والارتكاز، وساعد في وجود اتحاد كلباء في المركز السادس برصيد 17 نقطة، جمعها من 10 جولات.

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