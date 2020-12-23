كايو: خورفكان سيفرض أسلوبه أمام الوصل

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال مدرب خورفكان البرازيلي كايو إن فريقه في أتم الجاهزية للمباراة التي ستجمعه مع ضيفه الوصل ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي، وأضاف في المؤتمر الصحافي: خورفكان سيفرض أسلوبه أمام الوصل، وسنعمل على أن نصل لمرمى الفريق المنافس، وتحقيق النتيجة المرجوة للاستمرار بالتقدم في جدول الترتيب بعد الفوز على عجمان في الجولة الماضية، وهو فوز منحنا ثقة عالية.

وأكد أيضا: تدربنا للمباراة بشكل جيد واللاعبين على أتم الجاهزية ويرغبون بتحقيق الفوز لكن الوصل فريق كبير ويملك لاعبين جيدين، وسنحتاج للتركيز من بداية المباراة، وبخصوص غياب المحترف البرازيلي ليما بسبب تلقيه بطاقة حمراء في الكأس، قال انه لا يفكر في لاعبي الفريق المنافس ويركز على لاعبيه فريقه فقط.

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