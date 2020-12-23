غيابات مهمة في صفوف الوحدة قبل لقاء الفجيرة

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

كشف مدرب فريق الوحدة، الصربي فوك رازوفيتش اليوم عن أن العنابي سيواصل اللعب في دوري الخليج العربي، من دون خمسة لاعبين أساسيين لأسباب عدة. ويستعد الوحدة للقاء الفجيرة في الجولة 11 غدا. وقال رازوفيتش في مؤتمر صحافي إن محمد برغش وفارس جمعة والسلوفيني ماتافز، والمولودوفي لوفانور مستمرون في الغياب للإصابة، بينما يغيب القائد إسماعيل مطر بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

وأضاف: ستكون المباراة فرصة جديدة أمام اللاعبين الشبان لتقديم أنفسهم بصورة جيدة، هم بالفعل يستحقون تلك الفرصة، لأنهم يملكون قدرات فنية عالية تحتاج فقط، لخوض العديد من المباريات". وأشار: سيتوجب على كل لاعب نزج به في المباراة أن يقدم أفضل ما لديه، لأننا سنواجه فريق مدجج بالعديد من العناصر الجيدة خاصة على صعيد خط الهجوم، والمؤكد أنهم سيأتون إلينا وهم في قمة معنوياتهم بعد الفوز الأخير لهم على حساب شباب الأهلي.

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