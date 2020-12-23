النصر يحبط مخطط عجمان

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

محمد أبوإسماعيل À دبي

خطف فريق النصر آخر بطاقات التأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، بالفوز على ضيفه عجمان أمس بهدفين دون مقابل، أحرزهما ضياء سبع في الدقيقة 47، وتيغالي في الدقيقة 88، ليواجه الشارقة في الدور المقبل.

نجح عجمان في الخروج من الشوط الأول محققاً ما يريد من حيث الاستحواذ والضغط في كل أرجاء الملعب على لاعبي النصر، وانفرد لاعبوه بالمرمى النصراوي في أكثر من مناسبة، لكنهم فشلوا في تسجيل أي هدف، وكانت أخطرها للمهاجم أبوبكر تراولي، الذي انفرد بالمرمى تماماً، لكنه تأخر في تسديد الكرة ليخرجها لاعب النصر ليما إلى ركلة ركنية.

وفشل النصر خلال الشوط الأول في السيطرة بشكل كامل على المباراة، ووقف عاجزاً أمام ضغط عجمان القوي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني حاول النصر السيطرة على منتصف الملعب، والوصول إلى مرمى عجمان، وكاد أن ينجح في ذلك عن طريق ريان مينديز.

وظلت محاولات الفريقين مستمرة، قبل أن ينجح لاعب النصر ضياء سبع في حل لغز دفاع عجمان بتوغل ناجح من وسط الملعب، إلى حدود منطقة الجزاء، وسدد قوية اصطدمت بمدافع عجمان، وغيرت اتجاهها إلى المرمى، معلنة عن الهدف الأول للعميد في الدقيقة 47.

بعدها اشتعلت المباراة بين الفريقين، وحصل لاعب النصر محمود خميس على البطاقة الحمراء للدخول بقوة على لاعب عجمان محمد إسماعيل، ثم لحقه الأخير بالطرد أيضاً في الدقيقة 83 لدخوله بقوة على لاعب النصر طارق أحمد، ونجح البديل تيغالي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 88 بهدف من جملة منظمة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء، ليسددها في المرمى، وتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين دون مقابل.

الدور نصف النهائي

- النصر - الشارقة.

- شباب الأهلي - بني ياس.

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