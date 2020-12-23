حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا في المرموم

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، منافسات تحديات اللقايا للهجن في ميدان المرموم لسباقات الهجن، إذ تابع سموه سيطرة هجن العاصفة على التحديات الرئيسة لسن اللقايا، وأقيم السباق على مدار 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.

وقاد المضمر المميز لهجن العاصفة غياث الهلالي «الشاهينية» إلى قمة اللقايا البكار المحليات في الشوط الأول، وجاءت «الشاهينية» بالشعار ذاته باللونين الأبيض والأسود في صدارة الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات.

وكان التألق في الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات من نصيب «شاهين» لهجن العاصفة، أما «شاهين» الآخر لهجن العاصفة فقد ظفر بناموس اللقايا الجعدان المهجنات في الشوط الثالث.

واحتاجت «منحاف»، المملوكة لمبارك حمد العامري، لزمن قدره 7:38:0 دقائق لتقطع خمسة كيلومترات، ولتهدي مالكها لقب الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات في افتتاح أشواط سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت في الفترة الصباحية على مدار 25 شوطاً، واستحق سعيد مصلح جمهور الأحبابي لقب الثنايا البكار المحليات عبر «الظبي».

وتألق شعار عاطف القرشي من خلال الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، الذي فاز بالمركز الأول «مايهاب»، وذهب الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات إلى شعار سعيد العويسي عبر «مسرف».

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