ضربة بداية موسم الكاراتيه فبراير المقبل

المصدر: جوني جبور - دبي

حدد اتحاد الكاراتيه فبراير المقبل موعداً لانطلاقة الموسم الجديد، خلال اجتماع مجلسه أول من أمس، بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد».

ووفق بيان صادر عن الاتحاد، تقرر فتح باب التسجيل أمام الأندية بداية من 20 الجاري، ولمدة شهر، لقيد اللاعبين المشاركين في موسم 2020-2021، لأعمار من 13 عاماً فما فوق.

كما تقرر تكليف مدير المنتخبات الوطنية جابر الزعابي، بالتنسيق مع مدربي المنتخبات، لاختيار عناصر المنتخب الوطني الذين سيمثلون الإمارات في الدورة الخليجية الثالثة المقامة في الكويت خلال الفترة من الأول إلى السابع من مارس 2021.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد مروان سنكل، والأمين العام راشد آل علي، والأمين العام المساعد حميد شامس، والمدير المالي محمد الشحي، وعضو الإدارة مريم الشامسي، والمحاسب المالي محمود السيد، والسكرتير الإداري أحمد عبدالرحيم.

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