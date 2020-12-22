تذبذب نتائج شباب الأهلي يغري «الصقور» للمفاجأة

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض شباب الأهلي مواجهة سهلة نظرياً عندما يلتقي مع الإمارات في ربع نهائي كأس رئيس الدولة الساعة 4:45 على استاد راشد في دبي، بينما يأمل «الصقور» أن يستغل تذبذب نتائج «فرسان دبي» في المباريات الماضية، وأن يحقق المفاجأة ويتأهل إلى المربع الذهبي.

ورغم أن الإمارات بدأ بقوة منافسات دوري الدرجة الأولى بفوزه في ثلاث مباريات متتالية، لكن الفريق تعادل في الجولة الرابعة مع العربي بهدفين لكل فريق، قبل أن يتلقى خسارته الأولى في الموسم، بهزيمته الأسبوع الماضي أمام العروبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتراجع «الصقور» إلى المركز الثاني في لائحة ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر البطائح برصيد 12 نقطة.

في المقابل، لا يعيش شباب الأهلي أفضل فتراته في الموسم الحالي، بعدما فشل في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري، بالتعادل مع كل من الشارقة والظفرة وأخيراً تلقيه خسارة غير متوقعة أمام الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتراجع إلى المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

ويأمل شباب الأهلي أن يواصل رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه في 2019، بينما يسعى الإمارات إلى تكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه عندما فاز بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الأولى بتاريخه في 2010.

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