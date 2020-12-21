«الشارقة للرياضات البحرية» يطلق «فريق الغوص»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعلن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إطلاق فريق الشارقة للغوص، الذي من المقرر أن يمثل النادي في كل فعاليات الغوص المحلية والدولية المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي، أمس، وضم المؤتمر معرض صور مميزاً لفريق الغوص، احتوى على عشرات الصور التي أظهرت حجم تميز وخبرة فريق الشارقة الجديد للغوص، وتحديداً في التصوير بقاع البحار والمحيطات.

وقال بيان صحافي: «اعتبر رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خالد المدفع، الفريق إضافة جديدة إلى فرق النادي، التي تشمل العديد من الرياضات البحرية المتنوعة بمختلف تخصصاتها». وأكد دعم النادي للفريق، لما يمثله من أهمية كبيرة كفريق متخصص، من أجل تحقيق كل أهدافه المرجوة.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، الفريق الجديد خطوة إلى الأمام.

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