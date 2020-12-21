المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تقارب

بدأ مدرب استغلال وسائل الإعلام في بلاده للترويج لظهوره في الدوري، إذ يتواصل مع أكثر من وسيلة إعلامية بعد أي نتيجة إيجابية. القريبون من المدرب أكدوا أن تلك الخطوة جاءت بعدما شعر بأنه في طريقة للإقالة.

غضب

رفض لاعب معروف دخول غرفة خلع الملابس، عقب انتهاء مباراة فريقه الأخيرة، وانصرف من الملعب مباشرة إلى سيارته، تعبيراً عن غضبه من طريقة تعامل المدرب معه، والدفع به في دقائق معدودة من المباريات.

ماريون

ذكرت صحيفة «أكرتيكا» البرازيلية أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي ماريون سيلفا، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرة إلى أن اللاعب، الذي لا يرتبط بعقد مع أي فريق، لديه عروض أخرى من البرتغال والكويت والبرازيل.

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