إلغاء البطاقة الحمراء للاعب العين الأحبابي

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم أن هيئة الاعتراض على قرارات الحكام باتحاد الكرة قررت الغاء البطاقة الحمراء التي كان قد أشهرها الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن في وجه لاعب «الزعيم»، الدولي بندر الأحبابي، خلال مباراة النصر التي أقيمت يوم الجمعة الماضي في الجولة العاشرة من الدوري.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس، إنه «بعد أن تقدم النادي باحتجاج على قرار طرد اللاعب بندر الأحبابي فإن هيئة الاعتراض على قرارات الحكام قررت إلغاء البطاقة الحمراء».

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