التعاون يهزم دبا الفجيرة.. والبطائح يتصدر «الأولى»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تغلب البطائح على مسافي 3-1، أمس، ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي مسافي بالمركز الثالث برصيد تسع نقاط.

سجل أهداف البطائح: جاسم النقبي (55)، والبرازيلي ألكسندر ميديريوس (72)، ومواطنه ويندرسون ميوراو (84)، بينما أحرز هدف مسافي المصري حسام لطفي (38).

وفي مباراة أخرى، فاز التعاون على مضيفه دبا الفجيرة 4-3، ليصبح رصيد التعاون سبع نقاط في المركز الخامس، بينما بقي رصيد دبا الفجيرة عند خمس نقاط في المركز السادس.

سجل أهداف التعاون: البرازيلي جيلسون دا (7)، ومعتصم ياسين (20)، والعاجي عمر برينس (45)، وعبدالله ناصر (78)، بينما سجل لدبا الفجيرة محمد إبراهيم (9)، وأحمد راشد (39)، والبرازيلي برونو إدواردو (68). وتستكمل الجولة اليوم بإقامة مباراتين عند الساعة 16:45، بين العربي مع دبا الحصن، والذيد مع مصفوت.

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