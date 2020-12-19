4 مباريات في ختام «تمهيدي السلة»

المصدر: جوني جبور - دبي

تستكمل، في السابعة من مساء اليوم، بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، بإقامة أربع مباريات في التوقيت ذاته، مناصفة بين المجموعتين الأولى والثانية، ضمن منافسات الجولة التاسعة، وقبل الختامية في الدور التمهيدي للبطولة، تهمين عليها هاجس صدارة كلتا المجموعتين، حينما يحل النصر ضيفاً على متصدر المجموعة الأولى فريق شباب الأهلي، ولقاء البطائح مع مضيفه الشارقة ضمن المجموعة نفسها، على أن يحمل لقاء الوحدة والظفرة، الذي يقام على صالة الجزيرة عنوان القبض على صدارة الثانية، ويسدل الستار بلقاء بني ياس وضيفه الجزيرة.

وينشد شباب الأهلي العودة إلى دائرة الانتصارات، عقب خسارته الجولة الأخيرة أمام الوصل «87-90»، خصوصاً أن «فرسان دبي» يطمحون إلى الحفاظ على صدارة فرق مجموعتهم الأولى والارتقاء إلى النقطة 13، فيما يبحث النصر رابع المجموعة برصيد تسع نقاط عن رد اعتبار خساراته ذهاباً نوفمبر الماضي «96-91»، وإحياء آماله في المنافسة في المركز الثالث المؤهل بشكل تلقائي مع نهاية التمهيدي للدور ربع النهائي، وتجنب خوض دورٍ تكميلي تتحدد من خلاله هوية الفريق الرابع المكمل لأضلاع دور الثمانية.

وفي ديربي الإمارة الباسمة، يسعى حامل اللقب الشارقة للحفاظ على سلسلة انتصاراته في مرحلة إياب التمهيدي، والارتقاء إلى النقطة 12، إلا أن مهمة «الملك» تصطدم بطموحات مشروعة للبطائح ثالث الترتيب برصيد 10 نقاط في خطف نقطتي المباراة، ورد اعتبار الخسارة ذهاباً بنتيجة «78-88».

وفي لقاء قمة المجموعة الثانية، يدرك الوحدة الذي يخوض مباراته الأخيرة في التمهيدي، أهمية تكرار الفوز ذهاباً على الظفرة «98-95»، والتي ستضمن للعنابي إنهاء الدور بالمركز الأول والارتقاء إلى النقطة 15، إلا أن مهمته تبدو صعبة في ظل رغبة قوية للظفرة الوصيف برصيد 11 نقطة، في تحقيق فوز بفارق أكثر من ثلاث نقاط، تضمن له اعتلاء الصدارة بفارق الأهداف عن الوحدة، والمشروطة بفوز الظفرة الثلاثاء المقبل على بني ياس، في الجولة الختامية للدور التمهيدي.

ويبحث بني ياس والجزيرة صاحبا رصيدَيْ تسع وثماني نقاط، على التوالي، عن تحقيق فوزٍ يضمن لصاحبه اقتناص المركز الثالث في مجموعته الثانية، والمؤهل بشكل مباشر للدور ربع النهائي، مع العلم بأن لقاء الفريقين ذهاباً انتهى لصالح بني ياس «73-60».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news