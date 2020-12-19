درع دوري سيدات اليد حائرة بين النصر والجزيرة

المصدر: جوني جبور - دبي

يأمل فريقا السيدات، في ناديي النصر والجزيرة، في الثالثة ظهر اليوم، التتويج بلقب الدوري العام لكرة اليد للسيدات، لموسم 2019-2020، في لقاء يجمعهما على صالة نادي العين.

ويدخل النصر المباراة بشعار الدفاع عن اللقب، فيما تسعى لاعبات الجزيرة إلى استعادة اللقب.

وتعتبر مباراة اليوم «الفاصلة»، بعد أن أنهى الفريقان الأسبوع الماضي الجولة الختامية للبطولة، التي أقيمت بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب، متشاركين الصدارة برصيد 10 نقاط، خصوصاً أن سيدات الجزيرة نجحن في الفوز ذهاباً بنتيجة 30-24، قبل أن تتمكن نواعم «العميد» من رد الدين والفوز إياباً بنتيجة 29-22.

كما تعد المباراة بروفة ختامية، قبيل لقاء الفريقين في نهائي الكأس عن الموسم ذاته، حينما يلتقيان 26 الشهر الجاري في لقاء الذهاب، متبوعاً في التاسع من يناير المقبل بلقاء الإياب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news