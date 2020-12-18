المصدر: دبي-الامارات اليوم.

رسوم

تراجع اتحاد لعبة جماعية عن وعوده بعدم فرض زيادة على رسوم تسجيل المحترفين الأجانب في الأندية، وأقر بقاء الرسوم ثابتة، وتتضاعف بداية من التسجيل الثاني فصاعداً.

الرفاعي

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب الوحدة، المصري عبدالله الرفاعي، اقترب من الانتقال إلى صفوف الوصل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهو لاعب مقيم في صفوف العنابي.

عشاء

نشر لاعب النصر، محمود خميس، صوراً له تجمعه مع عدد من لاعبي العميد، حرص خلالها على توجيه الشكر إلى رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالرحمن أبوالشوارب، الذي قام بجمع اللاعبين على مأدبة عشاء قبل قمة العين.

رفض

تراجع المستوى الفني للاعب أجنبي خلال المباريات، كما رفض خوض آخر مباراة، بعد أن تلقى عرضاً للانتقال من فريقه الحالي إلى نادٍ آخر، خصوصاً أن شرطه الجزائي المالي ضعيف.

تبادل

عرض نادٍ منافس على القمة مبلغ مليون درهم، إضافة إلى التنازل عن لاعبه المعار، مقابل نيل صفقة ضم لاعب مدافع يجيد مركز الظهيرين، وينتظر الرد لإتمام الصفقة.

تساؤل

استغرب جمهور اتحاد كلباء من قرار لجنة الانضباط بإيقاف المهاجم التوغولي مالابا، بعد حادثة مباراة خورفكان، متسائلين عن سر اتخاذ القرار، بينما الحكم بنفسه لم يعاقب اللاعب على الاصطدام به.

مدرب

طلبت إدارة أحد الأندية التي استغنت عن مدربها من المدرب أن يحل مشكلته مع وكيل أعماله، مشيرة إلى أن الاتفاق منذ بداية توقيع العقد مع المدرب هو أن يتحمل النسبة المخصصة للوكيل، دون أي مسؤولية على النادي.

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