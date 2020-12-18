عجمان وخورفكان.. قمة الإثارة في القاع

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يشهد صراع البقاء في دوري الخليج العربي لكرة القدم مزيداً من الإثارة، عندما يحل الفجيرة ضيفا على عجمان في المرحلة العاشرة من المسابقة.

ويدخل عجمان اللقاء من دون أن يحقق أي انتصار في الدوري حتى الآن، إذ اكتفى بجمع ثلاث نقاط من التعادل أمام كل من بني ياس وحتا والعين.

ولم يعد لفريق عجمان أي أعذار، بعد أن شهدت قائمة الفريق عودة عدد كبير من اللاعبين المصابين في آخر مباراتين أمام العين في كأس رئيس الدولة وبطولة الدوري.

وأظهر عجمان تحسناً كبيراً على مستوى الأداء، خصوصاً في خط الدفاع بعد عودة الثنائي عبدالرحمن راكان، وعبدالله صالح، إذ أبليا بصورة ممتازة أمام قوة خط هجوم العين.

كما مثلت عودة المحترف البرتغالي، أمادو، قوة كبيرة على صعيد وسط الميدان الذي يتوقع أن يتم تدعيمه بالمحترف الأرجنتيني غاستافو، الذي عاد هو الآخر من الإصابة، لكن لم يتحدد ما إذا كان سيخوض المباراة أساسياً.

في المقابل، يحتل خورفكان المركز 12 برصيد أربع نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها، والخسارة في سبعة لقاءات.

وسبق لخورفكان أن التقى عجمان في الدورة الودية لنادي الشارقة، وانتهت بالمواجهة بينهما بالتعادل السلبي، كما تجمد الدوري في نسخة الموسم الماضي عند المواجهة التي كانت ستجمعهما في الأسبوع الـ20، وكانت نتيجتها مهمة في تحديد مصير خورفكان في البقاء بين المحترفين.

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