اتحاد كلباء يتحدى الوحدة دون العملاق مالابا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يبحث اتحاد كلباء عن فوز مهم يحققه على ضيفه الوحدة في المباراة التي ستجمع الفريقين، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، من أجل الحفاظ على المركز الرابع الذي يحتله برصيد 16 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

ويدرك كلباء أنه لابد من الفوز وحصد النقاط الثمينة التي من دونها سيتراجع إلى المركز الثامن، في حال فازت فرق بني ياس والعين وشباب الأهلي في مبارياتها.

ولا تبدو مباراة كلباء سهلة بسبب قوة الوحدة، بقدر الغيابات المؤثرة في صفوفه، حيث سيغيب عنه البرازيلي سانتيني وأحمد جشك بسبب البطاقات الحمر، والتوغولي مالابا الموقوف إدارياً بسبب اعتدائه بالدفع على حكم مباراة فريقه أمام خورفكان، إلا في حال تم تجميد الإيقاف، وهو الخبر الذي يترقبه اتحاد كلباء.

من جهته، قال مدرب النمور، الأوروغوياني خورخي دا سيلفا، في تصريحات صحافية: «إنها مباراة الظروف الطارئة، وبديل مالابا جاهز (النجم الموهوب أحمد عامر) لسد الشاغر، بينما سيكون المدافعون المواطنون عبدالسلام محمد وناصر عبدالهادي وعمر الخديم جديرين بسد غياب المدافع سانتيني بامتياز».

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