مالابا: أكرر اعتذاري للحكم وسأشجع فريقي من المدرجات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

نشر لاعب اتحاد كلباء التوغولي بينيل مالابا تغريدة في حسابه الرسمي "تويتر" كرر فيها اعتذاره للحكم احمد سالم بعد حادثة اصطدامه في المباراة مع خورفكان وسقوط الحكم أرضا وقاد لعقوبته من قبل لجنة الانضباط بالإيقاف لثلاثة مباريات وخمسين الف درهم غرامة، مؤكدا انه سيشجع فريقه من المدرجات وانه يثق بجميع اللاعبين لتخطي المباراة امام الوحدة

وقال مالابا في تغريدته: رغم حزني الشديد على إيقافي في الثلاث مباريات القادمة الا اني اثق بفريق ثقة كبيرة والفريق ليس لاعب واحد فقط وانا اثق بكل عنصر في فريقي وانا على يقين اننا سنحقق الفوز وسنحقق نتيجة ايجابية وسأدعم فريقي في جميع الأوقات سواء كنت معهم في ارضية الملعب او كنت أشاهدهم من المدرجات، واريد ايضا ان أكرر اعتذاري من الحكم واعتذرت له في المباراة وبعدها مباشرة لم أؤذيه عن قصد ولن افعل ذلك

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