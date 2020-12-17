مدرب خورفكان: أتمنى أن تخرج مباراة عجمان دون أخطاء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زيناردي، المباراة التي ستجمع فريقه مع عجمان، غداً، في الجولة العاشرة من الدوري، بالمهمة وبأنها بست نقاط كونها تأتي أمام منافس مباشر، مبيناً أنه يتطلع إلى أن تكون المباراة من دون أخطاء، وأن فريقه تعرض للظلم في مباراة اتحاد كلباء بسبب عدم طرد اللاعب التوغولي مالابا. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس: «المباراة لن تكون سهلة لكننا نعرف ماذا علينا عمله».

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