راية النصر تزين قمة دوري أقوياء اليد

المصدر:
  • جوني جبور - دبي
التاريخ:

عزز النصر صدارته للترتيب العام في دوري «أقوياء اليد»، عقب فوزه، أول من أمس، على ضيفه بني ياس «32-26»، ضمن الجولة الخامسة التي سجلت، أيضاً، تحقيق الوحدة انتصاره الأول في البطولة بفوزه على مضيفه الظفرة بواقع «21-20»، وتحقيق شباب الأهلي لانتصار صعب خارج الديار، بفوزه على دبا الحصن «26-25».

كما حقق الشارقة (حامل اللقب) انتصاره الرابع على التوالي، بفوزه على الجزيرة «27-24»، وواصل العين مطاردة الصدارة بفوزه على ضيفه الوصل «34-26».

وحافظ النصر على مركزه الأول في سلم الترتيب برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الشارقة والعين، المتشاركين بالمركز الثاني.

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