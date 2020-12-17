راية النصر تزين قمة دوري أقوياء اليد

المصدر: جوني جبور - دبي

عزز النصر صدارته للترتيب العام في دوري «أقوياء اليد»، عقب فوزه، أول من أمس، على ضيفه بني ياس «32-26»، ضمن الجولة الخامسة التي سجلت، أيضاً، تحقيق الوحدة انتصاره الأول في البطولة بفوزه على مضيفه الظفرة بواقع «21-20»، وتحقيق شباب الأهلي لانتصار صعب خارج الديار، بفوزه على دبا الحصن «26-25».

كما حقق الشارقة (حامل اللقب) انتصاره الرابع على التوالي، بفوزه على الجزيرة «27-24»، وواصل العين مطاردة الصدارة بفوزه على ضيفه الوصل «34-26».

وحافظ النصر على مركزه الأول في سلم الترتيب برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة عن الشارقة والعين، المتشاركين بالمركز الثاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news