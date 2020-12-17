العبدولي مساعداً لمهدي علي في شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مصدر في نادي شباب الأهلي تعيين المدرب، حسن العبدولي، مساعداً للمدرب مهدي علي في تدريب الفريق الأول لـ«فرسان دبي»، مشيراً إلى أن الثنائي عمل سوياً في المنتخب الوطني، إلى جانب التجربة السابقة لـ«المهندس» مع شباب الأهلي في موسم 2017-2018.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن العبدولي يعد من الكفاءات الوطنية في مجال التدريب، مشدداً على أن وجوده إلى جانب مهدي علي يعزز من عمل الجهاز الفني، ويسهم في تنفيذ العمل المطلوب ويساعد اللاعبين على الظهور بشكل جيد.

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