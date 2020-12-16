العين لا يفكر في الاستغناء عن لابا كودجو

المصدر: معاذ كمبال- العين

نفى مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل أن يكون لديهم إي اتجاه لبيع عقد مهاجم الفريق، الدولي التوغولي لابا كودجو، بعد أن ترددت في الأيام الماضية بعض الأخبار عن نية نادي الأهلي المصري في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال بيدرو في رده على سؤال لـ"الإمارات اليوم" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم للحديث عن لقاء النصر يوم الجمعة في دوري الخليج العربي: "بالطبع لا، أعتقد أنَّ طرح هكذا سؤال في هذا الوقت من الموسم بالأمر الجيد، ليس لدي ما أقوله فعلياً حول هذا الأمر ولكن يتوجب علىَّ القول بأننا افتقدنا في معظم الأوقات عدد كبير من اللاعبين خلال مبارياتنا".

وأضاف: "الغيابات كان لها تأثير كبير على الفريق والأمر أيضاً لا يتعلق فقط باللاعب لابا كودجو، وإنما لدينا أيضا كايو كانيدو وإسلام خان، وفي بعض الأحيان نلعب دون وجود بندر الأحبابي وكذلك محمد عبد الرحمن الذي عانى مؤخراً من الإصابة، علاوة على افتقادنا لخدمات جمال ، وآمل ألا يطول غيابه حتى نهاية الموسم ولذلك نعاني كثيراً في خط هجومنا ونحاول إيجاد الحلول لمعالجة هذه المشاكل".

وشدد المدرب على أهمية لقاء النصر، وقال إنها مباراة تحمل طابعاً خاصاً، لأنها من المباريات القوية بين فريقين على مر التاريخ، وقال:" نعلم أنه علينا مضاعفة جهودنا حتى نكون فريقاً قوياً وأن ندخل أجواء المباراة بقوة وأن نتأهب لحصد النقاط الثلاث، وهو الأمر الأكثر أهمية".

وأضاف: "ندرك جيداً ما الطلوب منا في الوقت الحالي، ولا نفكر سوى في الفوز بنقاط المباراة الثلاث وعلينا أن نكون أكثر تركيزاً وتنظيماً، وجميعنا يعلم ما ينبغي عمله ونحن مطالبون بمساندة بعضنا البعض في الأوقات القادمة ونعلم أنَّ النصر منافس قوي ولديه لاعبون يتمتعون بإمكانيات عالية، وخصوصاً في خط الهجوم والمتابع للفريق يلاحظ عدم تغيير التشكيلة الرئيسية للفريق على مدار معظم أوقات الجولات التسع الماضية، وهذا يفسر سبب وجود المهارة العالية وقوة خط الهجوم وبالنسبة لنا، فنحن على استعداد للحد من خطورتهم وعملنا على تحضير الفريق بالصورة المطلوبة.

ورداً على سؤال أخر لـ"الإمارات اليوم" أن كان يتوقع تتويج النصر باللقب، قال: " إنهم يقومون بما يجب عليهم القيام به ويُظهرون أنَّ لديهم الإمكانيات للفوز باللقب وأعتقد أنه فقط إذا افتقدوا لخدمات أي من اللاعبين الحاليين فقد يواجه الفريق ظروفاً مختلفة، وهو أمر يمكن أن يحدث لأننا تعرضنا للحالة نفسها وهي نقطة بالغة الأهمية. ولكن في الوقت الحالي، يُظهر النصر أنَّه فريق قوي".

وحول الغيابات المتوقعة، قال: "في كل أسبوع نعاني من تعرض بعض اللاعبين للإصابات، وبعضها يحتاج لفترات علاج طويلة مثل إصابة جمال معروف وإسماعيل أحمد ومحمد أحمد والذي يغيب عن الفريق نتيجة للإصابة منذ ثلاثة أشهر وبالطبع، لا يمكننا السيطرة على هذه الأمور، ولكن الجميع يعلم أيضاً أننا نفتقد لخدمات إسلام خان بسبب الإيقاف فنحن نعاني من غيابات عديدة في الوقت نفسه ودائماً ما تمثل مشكلة لأي فريق، ونحن لسنا استثناءً وآمل أن يلتحق كايو كانيدو بصفوف الفريق قريباً وكذلك بقية اللاعبين الآخرين".

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