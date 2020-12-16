الشارقة وشباب الأهلي يكسبان ضربة البداية في دوري «يد الشباب»

المصدر: جوني جبور ــ دبي

كسب فريقا الشارقة وشباب الأهلي رهان ضربة البداية في دوري كرة اليد لمرحلة الشباب، بتحقيقهما اول من أمس، الانتصار في الجولة الافتتاحية، جاء لـ «الملك» على حساب مضيفه النصر بنتيجة «36-24»، ولـ «فرسان دبي» على ضيفهم الوصل «34-27».

وعرف حامل اللقب الشارقة كيفية اقتناص «النصر»، بعد شوط أول تفوق فيه بفارق واضح بلغ 9 أهداف وبنتيجة «22-13»، قبل أن يبتعدوا بالفارق تدريجياً والفوز بالمباراة بواقع «36-24».

وفي سيناريو مشابه، لم يجد شباب الأهلي صعوبة في انهاء الشوط الأول متقدمين على الوصل «16-12»، وتوسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني وحصد الفوز بواقع «34-27».

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