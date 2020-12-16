مهدي علي يقود المران الأول لشباب الأهلي استعداداً للفجيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم التعاقد، رسمياً، مع المدرب مهدي علي، ليتولى تدريب الفريق الأول، خلفاً للمدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا.

وأوضح النادي أنه تعاقد مع مهدي علي بعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، لكنه لم يكشف عن المقابل المالي، وقالت: «هذه الخطوة من شركة الكرة تأتي لثقتها بالمدرب مهدي علي، وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة، للفريق الذي ينافس في عدد من البطولات المحلية».

وأضاف: «تقدمت شركة كرة القدم بالشكر للمدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا، والجهاز المعاون، على الجهود التي بذلوها مع الفريق، متمنين لهم التوفيق».

وقاد مهدي علي المران الأول له مع شباب الأهلي، أمس، إذ يستعد لمواجهة الفجيرة بعد غدٍ في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، إذ تنتظر «المهندس» مهمة صعبة مع الفريق، خصوصاً أن شباب الأهلي يحتل المركز السابع في لائحة ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بفارق تسع نقاط عن المتصدر الشارقة، بعدما حقق الفريق ثلاثة انتصارات فقط، وتعادل في خمس مباريات، وخسر مباراة واحدة، بينما تأهل «فرسان دبي» لربع نهائي كأس رئيس الدولة، حيث يواجه الإمارات الأسبوع المقبل، بينما يلعب في ربع نهائي كأس الخليج العربي مع خورفكان.

يذكر أن مهدي علي سبقت له قيادة شباب الأهلي موسم 2017-2018، خلفاً للمدرب الروماني أولاريو كوزمين، إذ حل الفريق بالمرتبة الخامسة من دوري الخليج العربي، بينما خرج من نصف النهائي في مسابقتي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي.

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