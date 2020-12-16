مارفيك: عودتي إلى منتخب الإمارات غريبة.. ولا أضمن عدم إقالتي مرة أخرى

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، أنه يثق في قدرة المنتخب الوطني على التأهل إلى كأس العالم 2022، رغم صعوبة موقف الفريق في المجموعة السابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى المونديال وكأس آسيا 2023، بينما أشار إلى أن عودته لتدريب «الأبيض» تعد غريبة، بعدما كان قد تم الاستغناء عن خدماته في ديسمبر 2019، مشدداً على أنه لا يضمن عدم إقالته مرة أخرى من تدريب الفريق.

وقال مارفيك لصحيفة «غيلدر لاندر» الهولندية: «بالتأكيد عودتي لتدريب منتخب الإمارات تعد أمراً غريباً للغاية، لكن الأمر الذي حسم موافقتي على عرض اتحاد الكرة هو أن اللاعبين طلبوا عودتي إلى الفريق، فرغم رحيلي عن الفريق كان التواصل مستمراً من بعض اللاعبين معي، ومع كل من رويل كومانز وجون ميتجود».

ورداً على سؤال حول إمكانية إقالته مرة أخرى، وهل يضمن ألا يتكرر ما حدث العام الماضي، قال: «لا يمكن ضمان هذا الشيء على الإطلاق، وأنا أعلم ذلك تماماً، ومنذ رحيلي عن الفريق تعاقد اتحاد الكرة مع مدربين وتم الاستغناء عن خدمات كل منهم من دون أن يلعب الفريق أي مباراة رسمية بداعي جائحة فيروس كورونا المستجد، لذلك يمكنني القول إنني سأعود لتدريب منتخب الإمارات من حيث انتهيت لأن الفريق بالفعل لم يلعب أي مباراة رسمية».

وأضاف: «تواصل اتحاد الكرة معي يجعلني أشعر بأنهم قد يكون لديهم اقتناع بأن العمل الذي قمنا به لم يكن سيئاً، وأن الفريق في المسار الجيد، وأننا يمكننا تقديم شيء يساعده على تحقيق نتائج جيدة».

وتحدث مارفيك عن الفترة الأولى التي تولى تدريب المنتخب الوطني خلالها، وقال: «لقد قمنا بتجديد الفريق من خلال الاستعانة بالعديد من اللاعبين الشباب، وبالفعل بدأ الفريق بشكل جيد في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 رغم أننا لعبنا مباراتين خارج أرضه في أول ثلاث جولات، لكننا حققنا الفوز في مباراتين وخسرنا مباراة، لكن يبدو أن اتحاد الكرة في ذلك الوقت كانت رؤيته هو أن هذه النتائج لم تكن كافية بالصورة المطلوبة، بينما بعد ذلك شهدت قائمة الفريق عودة اللاعبين كبار السن عقب رحيلي».

أما بالنسبة إلى حظوظ المنتخب الوطني في التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات، فقال: «موقف الفريق صعب للغاية، خصوصاً أنه يحتل المركز الرابع، والمنتخب يمتلك في رصيده ست نقاط، لكنه خاض مباراة أقل عن المنافسين في المجموعة السابعة، وإذا حققنا الفوز في هذه المباراة فسيصبح الفريق في المركز الثاني، علاوة على أن المباريات المتبقية للفريق ستشهد خوضه ثلاث مباريات على أرضه ومباراة واحدة خارج أرضه، لذلك حظوظنا جيدة في التأهل في حال تحقيقنا الفوز في المباريات الأربع، خصوصاً أن الفريق الذي يحتل المركز الأول يتأهل مباشرة إلى المرحلة التالية، إلى جانب أن أفضل أربعة منتخبات ستحتل المركز الثاني لديها الفرصة أيضاً في التأهل».

وأشار المدرب الهولندي إلى أنه تلقى انتقادات بسبب موافقته على العمل في السعودية والإمارات بداعي الحصول على الأموال، وقال: «لم أوافق على العمل من أجل المال، الذي أستطيع الحصول عليه عن طريق أشياء أخرى، لكن بالنسبة لي التأهل إلى كأس العالم يعد أمراً رائعاً، بعدما سبق لي أن قدت كلاً من هولندا وأستراليا في المونديال، وأعتقد أنني قادر على تكرار هذه التجربة مع الإمارات، خصوصاً مع وجود مرافق جيدة ومجموعة من اللاعبين الشباب الذين لديهم طموحات كبيرة».

وختم مارفيك تصريحاته بالحديث عن اختياره لكل من رويل كومانز وجون ميتجود في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أن النجم الهولندي مارك فان بوميل لن يكون موجوداً معه في تدريب الفريق.

مارفيك يصل إلى الإمارات في غضون أسبوعين

دبي - الإمارات اليوم / قال مصدر مسؤول لـ«الإمارات اليوم» إنه ليس شرطاً أن يأتي مارفيك إلى الإمارات في هذه الأيام للتوقيع على العقد بشكل رسمي، لكنه يتوقع أن يلتحق بمهمته قبل نهاية العام الجاري، أي في غضون أسبوعين، وأنه يجري حالياً العمل على تأمين عودته لمتابعة الدوري.

• النجم الهولندي مارك فان بوميل لن يكون موجوداً ضمن الجهاز الفني.

• كومانز وميتجود يساعدان مارفيك في تدريب المنتخب.

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