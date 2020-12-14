المدرب مارفيك.. قاد منتخب الإمارات 9 أشهر وأقيل لتواضع النتائج

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سيعود الهولندي بيرت فان مارفيك، وصيف مونديال 2010، لتدريب منتخب الإمارات لكرة القدم، بعدما أعلن الأخير الاثنين عن التوصل الى اتفاق للتعاقد معه.

جاء في بيان للاتحاد انه توصل "إلى اتفاق مع الهولندي فان مارفيك لتدريب المنتخب الوطني، وسيتم إكمال إجراءات التعاقد بشكل رسمي فور وصوله إلى الدولة خلال الأيام المقبلة".

وكان فان مارفيك أقيل من منصبه مطلع ديسمبر 2019 بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كأس الخليج "خليجي 24" في الدوحة، وعُيّن بدلاً منه الصربي ايفان يوفانوفيتش.

ودامت رحلته الاولى مع الامارات أقل من تسعة أشهر، بعد تعيينه خلفاً للإيطالي البرتو زاكيروني، الذي أوصل المنتخب إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019 على أرضه.

لكن رحلة يوفانوفيتش مع "الأبيض" لم تكن أفضل بكثير، فأقيل في أبريل الماضي بعد أربعة أشهر من توليه مهمة لم يخض خلالها أي مباراة بسبب توقف المنافسات الدولية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. أقيل بعده الكولومبي خورخي لويس بينتو في نهاية نوفمبر الماضي بعد 5 أشهر من تعيينه.

ويحتل منتخب الامارات في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، المركز الرابع في مجموعته بفوزين وخسارتين. يملك 6 نقاط مقابل 11 لفيتنام و9 لماليزيا و8 لتايلاند، لكنه لعب مباراة أقل.

وتتبقى لمنتخب الإمارات 4 مباريات بدءا من مارس المقبل، إذ يستضيف منتخب ماليزيا، ثم يحل ضيفاً على اندونيسيا، ثم يستقبل تايلاند وفيتنام على التوالي.

وأشرف فان مارفيك (68 عاماً) على منتخب هولندا بين 2008 و2012، وقاده الى وصافة كأس العالم 2010، والسعودية بين 2015 و2017 وساهم في عودتها الى كأس العالم 2018، قبل أن يشرف على المنتخب الاسترالي في مونديال 2018 حيث خسر مرتين وتعادل مرة. قاد فينورد روتردام الى لقب كأس الاتحاد الاوروبي في 2002، كما أشرف على بوروسيا دورتموند الألماني.

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