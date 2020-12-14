وسط «الجزيرة والنصر» الأكثر تميزاً في الدوري بـ 3206 تمريرات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت إحصاءات رابطة دوري المحترفين عن أرقام مميزة للاعبي وسط الجزيرة والنصر، الموجودين في المركز الثاني، بجدول الترتيب، حيث تصدر لاعبا وسط الجزيرة، الجنوب إفريقي سيريرو، وعبدالله رمضان، ومعهما المدافع محمد العطاس، قائمة أكثر ثلاثة لاعبين تمريرات صحيحة في الدوري، بعدد 2011 تمريرة ناجحة، وجاء في المركزين الرابع والخامس لاعبا وسط النصر طارق أحمد والبرتغالي توزي، بعدد 1195 تمريرة ناجحة، وهو ما يؤكد تميز الفريقين هذا الموسم ومنافستهما على لقب الدوري.

وينافس فريقا النصر والجزيرة بقوة هذا الموسم على لقب دوري الخليج العربي، ولكل منهما 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر فريق الشارقة، ويستعد العميد لخوض أربع مواجهات نارية أمام العين، والظفرة، والوحدة، وشباب الأهلي، قبل ختام الدور الأول من البطولة.

كما كشفت الإحصاءات عن رقم مثير للاعب النصر ومنتخب كوراساو، الهولندي براندلي كواس، حيث قام اللاعب بـ40 مراوغة ناجحة، ليكون أكثر لاعب في الدوري تنفيذاً للمهارات، لكنه في الوقت نفسه لم يقم إلا بصناعة هدف واحد فقط في الجولات التسع الماضية.

وتعليقاً على مهارة الهولندي كواس، أكد مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، أن مشكلة اللاعب تتمثل في اللمسة الأخيرة ونهاية الهجمة، وقال عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «نعم هو الأكثر مراوغة لكنه لا يفيد الفريق، والدليل على ذلك عدد الأهداف التي صنعها اللاعب حتى الآن، حيث قام بصناعة هدف واحد فقط».

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