البرتغالي غونزالو رئيساً للكشافين في نادي العين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

تعاقدت شركة نادي العين لكرة القدم مع البرتغالي غونزالو بيكسيجا، ليتولى وظيفة رئيس قسم الكشافين بالنادي، قادماً من بنفيكا البرتغالي، في إطار الإجراءات التحسينية لمؤشرات الأداء بمختلف القطاعات العاملة بالشركة، بداية بالفريق الأول وأكاديمية كرة القدم.

وقال المدير الرياضي بشركة نادي العين لكرة القدم، ديفيد بلات، في تصريحات صحافة، إنه تمت إعادة هيكلة قسم الكشافين بالشركة، وتوفير كل الإمكانات المطلوبة للعاملين في القسم، للتركيز على اكتشاف المواهب في مدينة العين وجميع إمارات الدولة وخارجها. وأشار إلى أن مدينة العين تحتشد بعدد كبير من المواهب الذين يتميزون بشغفهم للعبة، وحبهم للنادي الذي نعشقه جميعاً. وأوضح المدير الرياضي لشركة نادي العين، أن تعيين غونزالو سيوسع من قاعدة البحث عن اللاعبين على المستوى الدولي أيضاً، كماً ونوعاً، وبما يتسق مع معايير الاختيار التي تلبي أهداف ورؤية نادي العين.

وأضاف: «يضم القسم الجديد عدداً كبيراً من الخبراء والمحللين الذين سيكون تركيزهم موجهاً نحو تحديد اللاعبين، وبدء إجراءات التفاوض معهم خدمة لأهداف النادي، علاوة على تقييم أداء جميع المنتسبين لفرق شركة كرة القدم فنياً وبدنياً».

وأعرب المدير الرياضي بنادي العين عن سعادته بانضمام غونزالو بيكسيجا كعضو جديد في أسرة نادي العين. وحول التعاقد مع الكشاف البرتغالي، قال: «غونزالو بيكسيجا يتمتع بخبرة واسعة كأحد أبرز الكشافين الدوليين، إذ سبق له العمل مع أحد أكبر الأندية في العالم بمجال استكشاف المواهب الشابة بنفيكا البرتغالي. وسبق له العمل في آسيا وإفريقيا والبرازيل، وهي ميزة كبيرة في سيرته الذاتية لامتلاكه معرفة عملية جيدة بالمنطقة».

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