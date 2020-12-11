راشد بن حميد: سنتخذ القرار بشأن المدرب الجديد للمنتخب الأحد المقبل

المصدر: منصور السندي ■دبي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، أن المدرب المقبل للمنتخب الوطني الأول سيتوجب عليه أن يكون قادراً على رسم خارطة متكاملة بناءً على المعطيات والكفاءات الموجودة في المنتخب. وقال في تصريحات صحافية، عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارة اتحاد الكرة بمقره في دبي، أمس، وبحضور جميع الأعضاء، إن هناك أسماء عدة مرشحة لتولي تدريب الأبيض، خلفاً للكولومبي بينتو. وأضاف: «سنتخذ القرار بشأن المدرب الجديد للمنتخب، الأحد المقبل». وعلمت «الإمارات اليوم» أن من بين الأسماء المتداولة، المدرب الوطني السابق للأبيض، مهدي علي، وقد كلف المجلس لجنة المنتخبات بتقديم قائمة نهائية للمرشحين لاختيار المدير الفني الجديد. في جانب آخر، اعتمد اتحاد الكرة تقديم ملف استضافة كأس آسيا تحت 23 سنة عام 2024. واعتمد كذلك 16 الجاري لإقامة الحلقة النقاشية بحضور جميع المدربين المواطنين، بهدف طرح الأفكار وتبادل الآراء.

واعتمد توصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن تعديل شرط مرور سنة على الأقل على الإقامة لتسجيل اللاعب لفئة المقيم، وتنظيم ورشة عمل لوسطاء اللاعبين.

اعتماد تقديم ملف استضافة الإمارات لنهائيات آسيا تحت 23 سنة في 2024.

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