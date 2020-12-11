يبحث عن الفوز الأول عبر بني ياس

حتا يرغب في التخلص من صداع المركز الأخير.. و«الضيف الثقيل»

بني ياس في مهمة الاقتراب من القمة.. وحتا لإيجاد طوق نجاة. أرشيفية

المصدر:
  • محمد أبوإسماعيل- دبي
التاريخ:

يبحث فريق حتا عن الفوز الأول له في دوري الخليج العربي عندما يستضيف بني ياس عند الساعة 18:00 من مساء اليوم، على استاد حمدان بن راشد في الجولة التاسعة.

ويأمل حتا مغادرة المركز الأخير بالدوري (نقطة واحدة)، والبحث عن طوق النجاة، بعدما خسر الجولة الماضية أمام خورفكان، ثم ودّع كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي.

في المقابل، نجح بني ياس (13 نقطة، يتأخر عن الصدارة بسبع نقاط)، في الفوز على العين بالدوري، ثم العروبة في الكأس.

طباعة
أعلى