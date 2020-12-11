6 مواجهات في الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الثانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 بإقامة ست مباريات، إذ يلتقي فريق الهلال يونايتد مع فريق يونايتد على ملعب ذا سيفنز في دبي الساعة 14:20 مساءً، ويواجه لافال يونايتد نظيره يونايتد سبورت بنادي دبي لأصحاب الهمم الساعة 15:25 مساءً، وفريق ليوا ضد فرسان هيسبانيا على ملعب نادي بني ياس الساعة 16:45 مساءً، ولا ليغا مع أتلتيكو آرابيا في ستاد مدينة دبي الرياضية في الساعة 18:05 مساءً، وفريق الموج مع ريجنال في استاد زايد للكريكت الساعة 18:10 مساءً، والاتفاق مع كلية الدار في الساعة 19:00 مساء. وتستكمل مباريات الأسبوع الثاني غداً بإقامة مباراة واحدة تجمع فريق سيتي مع فريق بينونة في ملعب سيتي بمدرسة كينجز البرشاء في دبي الساعة 18:05 مساءً.

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