150 مشاركاً في النسخة الثانية لتحدي خورفكان الجبلي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينظم مجلس الشارقة الرياضي بعد غدٍ النسخة الثانية من تحدي خورفكان الجبلي، حيث سيقام على مسار «برج الرابي»، ويمتد لمسافة ثلاثة كيلومترات. وأكد المجلس في بيان صحافي، أنه من المتوقع أن يشارك في التحدي 150 مشاركاً ومشاركة من مختلف فئات المجتمع، ويقام وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة. وتقسم المشاركات إلى أربع فئات هي: المجموع العام للإماراتيين من الرجال والسيدات، وللفئة المفتوحة، وتظهر على الميداليات جبال خورفكان الساحرة، ومجسم برج الرابي التاريخي.

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