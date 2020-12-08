أنشطة السباحة تعود رسمياً بداية 2021

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، أن الاتحاد تلقى رسمياً بروتوكولات عودة الأنشطة الرياضية، على أن تبدأ البطولات الرسمية مع بداية العام الجديد 2021، فيما يسمح للأندية اعتباراً من الآن بالاستعداد والتدريب.

وكانت بطولات السباحة قد توقفت في منتصف مارس الماضي مع تفشي فيروس كورونا.

وقال الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم» إن البروتوكول يسمح للأندية الآن ببداية الاستعداد للبطولات والروزنامة التي سيتم الإعلان عنها في وقت قريب، مشيراً إلى أن المنافسات ستبدأ بكأس الإمارات.

وأكد الوهيبي أن الاتحاد تلقى البروتوكول المعتمد من الهيئة لعودة النشاط، وتضمن العديد من الإجراءات الاحترازية المعتمدة للاتحاد لمراعاة عدد من الأمور، أهمها التقيّد بالمبادئ العامة لافتتاح المرافق الخدمية والترفيهية في فترة التعايش مع «كوفيد ـ 19»، وتأجيل المسابقات الرياضية لمن هم دون 18 عاماً، والتوصية بمنع الحضور الجماهيري لكل المنافسات حتى إشعار آخر، إضافة إلى دليل إجراءات سفر الفرق الرياضية المحلية للمعسكرات والبطولات الخارجية، وغيرها من الأمور المهمة المتعلقة بتنظيم البطولات.

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