سالم ربيع: الوصل هزم الفجيرة بالدفاع والمرتدات

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أكد مدرب الوصل، سالم ربيع، أنه توقع صعوبة مواجهة الفجيرة في دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن «الذئاب» كان لديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، بينما أشار إلى أن «الإمبراطور» اعتمد على تكثيف عدد اللاعبين في خط الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة، فكسب اللقاء بهدف نظيف.

وقال ربيع في مؤتمر صحافي: «مباريات الكأس يكون الأداء فيها مختلفاً من ناحية الشد العصبي واختلاف طريقة اللعب، إذ إن هذه المباريات تنتهي غالباً من خلال إحراز هدف واحد».

وأضاف: «كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة لأننا لعبنا أمام الفجيرة، منذ أسبوعين، في الدوري، وحقق الوصل الفوز بثلاثة أهداف دون رد، وكنا نتوقع أن تكون ردة فعل (الذئاب) قوية، خصوصاً أنه يلعب على أرضه».

وزاد بقوله: «المباراة بشكل عام شهدت التزاماً تكتيكياً من الفريقين في الدفاع، بينما لعب الفجيرة بأسلوب ضاغط في الهجوم، لذلك ركزنا على تكثيف عدد اللاعبين في الدفاع، وأن نلعب على الهجمات المرتدة، وبالفعل استفدنا من إحدى هذه الهجمات وأحرزنا هدف الفوز».

ورداً على سؤال حول رضاه عن مردود الوصل، قال: «الأهم في مباريات الكأس هو تحقيق الفوز، وليس الاستمتاع بأداء اللاعبين، لأن من الممكن أن نقدم كرة قدم ممتعة ولا نحقق الفوز، وأتفق في الرأي أن الفجيرة كان الأكثر استحواذاً على الكرة ولعب بشكل جيد، لكن النتيجة النهائية هي فوز الوصل وتأهل الفريق إلى ربع نهائي الكأس».

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