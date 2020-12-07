العنبري: البداية القوية سهّلت فوز الشارقة على خورفكان

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن فريقه خاض مباراة قوية أمام خورفكان في دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن البداية القوية والتركيز سهّلا فوز الشارقة في المباراة بهدفين نظيفين، وكانا وراء صعوده إلى الدور ربع النهائي في المسابقة، مؤكداً أن التأهل في المباراة النهائية للبطولة يحتاج إلى عمل من خلال ثلاث مباريات، حتى يتمكن الفريق من اجتياز هذه المرحلة خطوة بخطوة.

وقال العنبري في تصريحات صحافية عقب المباراة: «كانت مباراة صعبة، خصوصاً أننا واجهنا الفريق نفسه قبل نحو 10 أيام في بطولة الدوري». وأشار العنبري إلى أن مباريات الكأس تحتاج إلى تركيز على الجانب الذهني في الملعب.

من جهته، أكد مدرب خورفكان، البرازيلي كايو زاناردي، أن «فريقه استطاع في الشوط الثاني اللعب بشكل جيد، واستحوذ على الكرة سعياً لاختراق دفاع المنافس، لكنهم لم يتمكنوا من تغيير النتيجة رغم حصولهم على فرص عدة، ولم يتمكن خورفكان من ترجمة هذه الفرص إلى أهداف»، معتبراً أن خورفكان كان الأكثر استحواذاً على الكرة في المباراة بنسبة 60 % مقابل 40% للشارقة».

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