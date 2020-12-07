ثانية جولات قوارب التجديف في دبي الجمعة المقبلة

المصدر:
  • دبي ■الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أمس، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، سباق الجولة الثانية في الموسم البحري الرياضي 2020-2021، الذي تقرر أن يقام، الجمعة المقبلة، في قناة دبي المائية بمحاذاة محمية راس الخور للحياة الفطرية وقبالة منطقة الجداف.

وقال النادي في بيان: «سيكون التسجيل عبر الرابط الإلكتروني في الموقع الرسمي للنادي على الإنترنت، حيث يستمر التسجيل يومياً حتى الخميس موعد إغلاق باب التسجيل، وإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق».

 

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