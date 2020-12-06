المصدر: الامارات اليوم

علاقة

شهدت العلاقة بين مسؤول بارز، بأحد أندية دوري الخليج العربي، ومسؤول تعاقدات اللاعبين بالنادي نفسه حالة من التوتر، بسبب الخلاف على صفقة لاعب جديد، كان النادي ينوي التعاقد معه قبل أن يتم التراجع عنها.

لاعب

اختفى لاعب من مباريات فريقه، بأحد فرق دوري الخليج العربي، في حين تمت مشاهدة اللاعب مع مدرب لياقة بدنية خاص خارج تدريبات فريقه، ما يثير التساؤلات حول وضعية وجاهزية اللاعب.

كلاودينهو

رفض كروزيرو البرازيلي عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للتعاقد مع اللاعب الشاب كلاودينهو، حسب ما ذكرت صحيفة «غلوبو سبورت» البرازيلية، مشيرة إلى أن النادي الإماراتي طلب الحصول على خدمات اللاعب (20 عاماً)، مقابل 800 ألف دولار.

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