تثبيت «بارالمبية غرب آسيا» في البحرين فبراير 2022

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، الذي يتخذ من الشارقة مقراً له، تثبيت موعد إقامة دورة ألعاب غرب آسيا الثالثة في البحرين خلال فبراير 2022، بمشاركة إماراتية كبيرة. جاء ذلك خلال بيان صحافي على إثر الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي «عن بعد»، حيث تقرر أيضاً إقامة المنافسات في سبع رياضات هي: ألعاب القوى، رفع الأثقال، البوتشيا، تنس الطاولة، الريشة الطائرة، كرة الهدف، كرة السلة على الكراسي المتحركة. واعتمد المكتب كذلك تشكيل اللجان التنظيمية والفنية المشرفة على الدورة، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا ورئيس نادي خورفكان للمعاقين، وبحضور القيادات الرياضية في غرب آسيا واللجنة البارالمبية البحرينية.

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