عبدالله جاسم بطلاً لسباق تحدي عجمان للدرّاجات

المصدر: عجمان ■وام

توّج المتسابق عبدالله جاسم بالمركز الأول في فئة الرجال المواطنين، ضمن منافسات تحدي عجمان للدرّاجات ضد الساعة، الذي أقيم في منطقة الزوراء، وشهد مشاركة أعداد كبيرة من المتسابقين من الجنسين. ونظمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، بالتعاون مع مؤسسة القدرة للخدمات الرياضية، منافسات التحدي، التي جرت أول من أمس. وفي بقية النتائج فازت غاية المحرزي في فئة السيدات المواطنات، بينما عاد لقب الفئة المفتوحة الخاصة بالرجال إلى عبدالرحمن أحمد، وابتسام زايد في الفئة المفتوحة للسيدات. وياتي السباق في إطار مجموعة السباقات المجتمعية التي تطلقها الدائرة لإبراز إمارة عجمان وجهة متميزة للسياحة الرياضية، وتعزيز مكانتهاعلى خريطة السياحة المحلية والدولية.

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