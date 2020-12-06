أكثر من 540 عداءً وعداءة في سباق «المغيرة للجري»

المصدر: المرفأ ■الإمارات اليوم

نظم مجلس أبوظبي الرياضي، بدعم من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ودائرة البلديات والنقل «بلدية منطقة الظفرة»، وشرطة أبوظبي، أول من أمس، سباق المغيرة للجري لثلاث مسافات رئيسة: 2.5 و5 و10 كلم في منطقة الظفرة بمدينة المرفأ، على ساحل الخليج العربي غرب مدينة أبوظبي، بمشاركة مجتمعية كبيرة وصلت إلى أكثر من 540 عداءً وعداءة، ضمن اتباع كل التدابير الاحترازية وأعلى معايير السلامة للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19».

وتوّج المغربي نعمان العيساوي بلقب الـ2.5 كلم، وفازت مواطنته أمينة محيح بفئة السيدات. وفي مسافة خمسة كلم فاز المكاوي محمد تودا بالمركز الأول، والفرنسية لطيفة الصاروخ عن السيدات، بينما توّج في سباق 10 كلم المغربي أنور الغز، وعن فئة السيدات الإيرلندية سارة لاوري. وكانت اللجنة المنظمة رصدت 100 جائزة عينية عبارة عن ساعات رياضية للفائزين بالمراكز الأولى حسب فئاتهم العمرية، سلمها المقدم أحمد سهيل سالم العامري، مدير مركز شرطة المرفأ، وصقر سيف محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها بالإنابة، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني.

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