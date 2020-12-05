صدارة النصر في اختبار الظفرة بـ «كرة الصالات»

المصدر: محمد فاضل - دبي

يستقبل فريق النصر نظيره الظفرة عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، بينما يحل دبا الحصن ضيفاً على الشارقة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري كرة قدم الصالات، ويتقابل غداً بالتوقيت نفسه البطائح مع اتحاد كلباء، وشباب الأهلي مع خورفكان، والحمرية مع مليحة.

وكانت هذه المباريات قد تم ترحيلها من الأسبوع الماضي لتقام اليوم وغداً برغبة من اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، لإفساح المجال أمام أسرة اللعبة للاحتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ49.

ويتصدر النصر ترتيب البطولة برصيد ست نقاط، يليه البطائح واتحاد كلباء وخورفكان ولكل منهم أربع نقاط، بينما يبلغ رصيد شباب الأهلي ودبا الحصن ثلاث نقاط، ثم مليحة والظفرة والشارقة بنقطة، يليهم الحمرية بالمركز الأخير من دون نقاط.

من جهته، وصف مدرب فريق الصالات بنادي النصر البرازيلي رافائيل ليوناردو المباراة أمام الظفرة بأنها قمة مرتقبة، ويتطلع فيها العميد لخوض مباراة قوية وتحقيق النتيجة الإيجابية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «جميع الفرق قوية، وتتطلع للفوز على النصر، خصوصاً أن العميد في الصدارة وبطل كأس الاتحاد، لذلك هدفنا دائماً اللعب بتركيز عالٍ».

- دبا الحصن يحل ضيفاً على الشارقة في الجولة الثالثة اليوم.

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