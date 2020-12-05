«أمبورتانت ميشين» بطل «القرهود للسرعة» في ميدان

المصدر: جوني جبور - دبي

تُوج الجواد «أمبورتانت ميشين»، المملوك للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، بلقب بطولة «القرهود للسرعة»، التي جرت في الشوط الرابع والرئيس من السباق الثالث في الموسم الجديد من سباقات مضمار ميدان العالم للخيول، الذي أقيم أول من أمس، ورعت أشواطه الستة «موانئ دبي العالمية»، بإجمالي جوائز بلغ 632 ألفاً و500 درهم، ونافس على ألقابها 76 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

كما شهد السباق، وفي ثانية البطولات الرئيسة، فوز الجواد «فيرناس» لمالكه أحمد المهيري، وإشراف المدرب ذاته سالم بن غدير، بلقب بطولة «انتصار»، التي جرت في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر.

وأقيمت الأشواط الستة للسباق على المسارات الرملية لمضمار ميدان، وخُصص شوطان منها للخيول المبتدئة، مقابل شوط لفئة «التكافؤ»، ومثله ضمن الفئة المشروطة، وشوطان ضمن فئة «ليستد» مثلا البطولتين الرئيسيتين للسباق، وبلغ إجمالي جوائز كل منها 132.5 ألف درهم.

واستهل السباق بالشوط الأول «مينا راشد»، الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، بإجمالي جوائز بلغ 82.5 ألف درهم، وعرف من خلاله الجواد «ميلرز هاوس»، لمالكه محمد خليفة البسطي، وبإشراف المدرب ساتيش سيمار، كيفية حصد لقبه الأول تاريخياً، قبل أن تواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع «القرهود» للسرعة، الذي أقيم على مسافة 1200 متر، ونجح خلاله الفارس روبستون فرنش في تعويض الانطلاقة البطيئة للجواد «أمبورتانت ميشين»، وقلب تأخره بفارق كبير عن بقية الخيول المنافسة، والانقضاض على الصدارة في الأمتار الـ400 الأخيرة، وتحقيقه لفوزٍ مثير، بقطعه خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و11 ثانية و57 جزءاً من الثانية، بفارق 1.75 طول عن الجواد «بيهيفيورال بياس» لمروان البيضائي، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، والذي تولى قيادته الفارس باتريك كوسغريف، للحلول في المركز الثاني.

وفي ثانية البطولات الرئيسة، عاد اسم المدرب سالم بن غدير للسطوع مجدداً، بعد أن نجح الجواد الذي يشرف عليه «فيرناس»، وبقيادة الفارس زافير زياني، في القبض على صدارة الشوط الخامس منذ بوابة الانطلاق وحتى قطع خط نهاية مسافة الـ2000 متر بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقتين وخمس ثوانٍ و55 جزءاً من الثانية، بفارق نصف الطول عن الجواد «سالتراين دبي»، لمالكه علي حداد، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، والذي قاده الفارس ريتشارد مالون للحلول في المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «كيسي جونز» لناصر عسكر، وبإشراف المدرب مصبح المهيري، وتولى قيادته الفارس أنطونيو فريزو.

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