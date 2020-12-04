تمزق في العضلة الخلفية يبعد إيزيكيل عن الجزيرة

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن نادي الجزيرة عن إصابة لاعبه النيجيري، إيمو إيزيكيل، بتمزق في العضلة الخلفية، سيبعده عن الفريق في الفترة المقبلة.

وذكر النادي على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كشفت نتائج الفحوص والأشعة الطبية، التي أجريت للاعب إيمو إيزيكيل، بعد خروجه من الملعب في المباراة الماضية ضد الفجيرة، عن إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للساق اليسرى، وسيخضع اللاعب لعلاج تأهيلي على أن يحدد الجهاز الطبي موعد عودته للتدريبات في وقت لاحق».

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