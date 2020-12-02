مدرب حتا: هناك 3 إيجابيات للفريق رغم الخسارة من خورفكان

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قال مدرب فريق حتا، الصربي فلاديمير، إنه على الرغم من «خسارة الفريق بسبب الأخطاء، لكن هناك ثلاث إيجابيات يجب العمل عليها لتصحيح مسار الفريق». وكان حتا في طريقه لتحقيق الفوز الأول في الجولة الثامنة بدوري الخليج العربي، لكن خورفكان قام بريمونتادا حول بها تأخره بهدفين للفوز بالثلاثة في آخر 15 دقيقة.

وقال فلاديمير في تصريح صحافي: «من إيجابيات المباراة إحراز هدفين لأول مرة، ووصول المحترفين الأجانب إلى شباك الخصم كذلك للمرة الأولى، إضافة إلى المستوى الرائع للحارس أحمد ديدا، والشيء الثالث هو مستوى خط الدفاع الذي ظهر به حتى الدقيقة 74، والتي شهدت تغييراً اضطرارياً للمدافع عبدالله خميس، فتأثر الدفاع كثيراً». في المقابل، قال مدرب خورفكان، البرازيلي كايو، في تصريح صحافي، إن فريقه كان الأفضل لولا براعة حارس حتا، وأنه سعيد بإنهاء اللقاء منتصراً.

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