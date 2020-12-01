مينديز يصنع 3 أهداف.. والنصر يتعادل مع كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تقاسم اتحاد كلباء والنصر نقاط المباراة التي جمعتهما اليوم، بعد تعادلهما بثلاثة اهداف لمثلها، في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي ليصبح رصيد كلباء 12 نقطة، مقابل 13 للنصر.

وتسببت عرضيات الفرنسي ريان مينديز في تسجيل العميد ثلاث اهداف جميلة منها اثنان لتيغالي. ومن هجمة سريعة نجح كلباء في افتتاح التسجيل عن طريق تسديدة للبرازيلي جونيور (8).

وشهدت الدقائق الاولى من الشوط الثاني تسجيل ثلاث اهداف، منها هدفين للنصر عن طريق تيغالي (45,55) مستفيدا من تمريرتين لمينديز، ثم تعادل كلباء بواسطة التوغولي مالابا (56). وسجل الهولندي كواس ثالث أهداف العميد، لكن محمد البلوشي تعادل لكلباء في الدقيقة 92.

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