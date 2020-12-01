«تنفيذية الصالات» ترحّل الجولة الثالثة من الدوري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبدالملك جاني، عن ترحيل مباريات الجولة الثالثة لدوري الصالات للشباب والرجال التي تتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 49 للدولة، لتقام يومي الخامس والخامس من ديسمبر المقبل.

وقال جاني لـ«الإمارات اليوم»: «تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وحرصاً من اللجنة التنفيذية على مشاركة اللاعبين والمدربين أسرهم فرحة الاحتفال، قررنا ترحيل المباريات المقبلة لوقت آخر سيتم الإعلان عنه بوقت لاحق، ونتمنى أن تدوم الأفراح والمسرات في أرجاء الوطن كافة».

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