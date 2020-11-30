الوصل يزيد معاناة عجمان.. ويهزمه في «4 دقائق»

المصدر: عجمان - سيد مصطفى

زاد فريق الوصل من معاناة مضيفه عجمان، ولقنه خسارة جديدة، هي السادسة في مشواره هذا الموسم، بنتيجة 3-2، اليوم الإثنين، على ملعب راشد بن سعيد، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

ولم يشفع لأصحاب الأرض تقدمهم أولاً عن طريق الغامبي، أبوبكر تراولي «30»، ليرد الوصل بثلاثة أهداف خلال أربعة دقائق فقط، إذ تمكن نيكولاس أوروز، من إدراك التعادل، «38»، وتبعه فيغويريدو بتسجيل الهدف الثاني، «40»، ثم أضاف علي صالح الهدف الثالث «42»، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة، وفي الشوط الثاني، قلص البديل حميد عبدالله النتيجة، بإضافة الهدف الثاني «50».

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