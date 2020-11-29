فوز النصر وتعادل الظفرة مع الشارقة في دوري الصالات‎

المصدر: محمد فاضل - دبي

فاز فريق النصر للصالات على ضيفه دبا الحصن بستة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في القاعة الرياضية لنادي النصر ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري كرة قدم الصالات وفي مباراة اخرى تعادل الظفرة مع الشارقة بثلاثة اهداف لكل منهما، وسجل اهداف النصر جلال حميد وكل من محمد عبيد والبرازيلي دافيد مسقويتا ولكل منهما هدفين اضافة الى هدفه في مرماه سجله لاعب دبا الحصن بالخطأ علي خميس.

بينما سجل دبا الحصن هدفه الوحيد عن طريق البرازيلي اليكس باربوسا، وبذلك يتصدر النصر الترتيب العام برصيد ستة نقاط.

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