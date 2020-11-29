المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مقترح

تدرس إدارة أحد أندية دوري الخليج مقترحاً خاصاً قدّمه الجهاز الفني والإداري، بتمديد عقود اللاعبين الشباب البارزين في الفريق لفترات تراوح بين ثلاث وأربع سنوات، تحسباً لرحيلهم في حال حصلوا على إغراءات مالية من أندية أخرى.

زواج

أعلن لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل، علي سالمين، عقد قرانه، أول من أمس، وفقاً لما نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، إذ تلقى سالمين رسائل تهنئة عديدة من لاعبي دوري الخليج العربي، متمنين له التوفيق في حياته الزوجية.

رصد

قرر عضو مجلس إدارة في أحد أندية دوري المحترفين، إدارة حساب النادي في «تويتر»، عوضاً عن المنسق الإعلامي للاطمئنان على صحة ما ينشر حول ناديه، ورصد تعليقات الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

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