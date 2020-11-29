الفجيرة يحرز لقب بطولة اليوم الوطني للجودو

المصدر: خورفكان - وام

توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب بطولة اليوم الوطني المفتوحة للجودو، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو بصالة نادي خورفكان تحت شعار «غرس الاتحاد»، والتي شهدت مشاركة 70 لاعباً من ستة أندية، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالحماية من جائحة كورونا.

وأحرز فريق الفجيرة اللقب برصيد 12 ميدالية (أربع ذهبيات وأربع فضيات وأربع برونزيات). وفي المركز الثاني حل كلباء برصيد تسع ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وخمس برونزيات)، بينما حل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً بميداليتين ذهبيتين.

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